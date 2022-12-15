Капитан сборной Марокко рассказал о задаче команды на матч с Хорватией

Защитник и капитан сборной Мароккоподелился мыслями о предстоящем матче с Хорватией на чемпионате мира в Катаре, где будет разыграны бронзовые медали турнира.

«Разумеется, присутствует разочарование, потому что мы всегда хотим добиваться успеха. Но не будем забывать, что мы показали исключительный результат. И это еще не конец. Впереди еще матч, и мы хотим финишировать третьими. Я испытываю гордость за необыкновенное выступление марокканской сборной на турнире в Катаре.

Это (победа в матче за третье место. — Прим. Sport24) было бы замечательно и послужило бы будущему. Будь то чемпионат мира или другие соревнования, такие как Кубок Африки. В футболе возможно все, если есть правильный настрой. Мы хотим вернуть трофеи в Марокко», — приводит слова Саисса Maghreb Arabe Presse.

В полуфинале сборная Марокко не устояла перед Францией (1:2). Хорваты проиграли Аргентине (0:3).

Матч за 3-е место состоится 17 декабря в 18:00 мск в Дохе.