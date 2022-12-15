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    Капитан сборной Марокко рассказал о задаче команды на матч с Хорватией

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    Защитник и капитан сборной Марокко Ромен Саисс поделился мыслями о предстоящем матче с Хорватией на чемпионате мира в Катаре, где будет разыграны бронзовые медали турнира.

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    «Разумеется, присутствует разочарование, потому что мы всегда хотим добиваться успеха. Но не будем забывать, что мы показали исключительный результат. И это еще не конец. Впереди еще матч, и мы хотим финишировать третьими. Я испытываю гордость за необыкновенное выступление марокканской сборной на турнире в Катаре.

    Это (победа в матче за третье место. — Прим. Sport24) было бы замечательно и послужило бы будущему. Будь то чемпионат мира или другие соревнования, такие как Кубок Африки. В футболе возможно все, если есть правильный настрой. Мы хотим вернуть трофеи в Марокко», — приводит слова Саисса Maghreb Arabe Presse.

    В полуфинале сборная Марокко не устояла перед Францией (1:2). Хорваты проиграли Аргентине (0:3).

    Матч за 3-е место состоится 17 декабря в 18:00 мск в Дохе.

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