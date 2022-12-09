ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииХорватия — Бразилия. Онлайн
  • 14:21
    • Ван Гал: Если лишить Месси мяча, Аргентина станет беспомощной
    Все новости спорта

    Хорватия — Бразилия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.12.2022 в 18:00 начнется матч в 1/4 финала чемпионата мира по футболу Хорватия — Бразилия

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Бразилии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Хорватия и Бразилия начнут матч в 18:00 в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, 09.12.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Бразилия» — «Хорватия» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия» — «Бразилия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бразилия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пентакампеоны» преодолеют хорватский барьер
  • Хорватия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Нидерланды — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022
  • Англия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хорватия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Англия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Марокко — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кертис — Бакли
  • Бокс
  • Послезавтра в 04:05
    •  2.52
  • Прогноз на матч Даллас — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры