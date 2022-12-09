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    «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Энрике

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    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может продолжить работу в «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает AS.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Мадридский клуб лишился шансов на продолжения борьбы в еврокубках и рассматривает вариант замены Диего Симеоне, одним из претендентов на пост главного тренера стал Луис Энрике.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не может обеспечить стабильные результаты в чемпионате, поэтому руководство манкунианцев также находятся в поисках нового главного тренера.

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    • Напомним, что сборная Испании под руководством Луиса Энрике проиграла сборной Марокко в 1/8 финала ЧМ (0:0, 3:0 по пен.) и вылетела из турнира.

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