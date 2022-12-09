«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Энрике

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
Мадридский клуб лишился шансов на продолжения борьбы в еврокубках и рассматривает вариант замены Диего Симеоне, одним из претендентов на пост главного тренера стал Луис Энрике.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не может обеспечить стабильные результаты в чемпионате, поэтому руководство манкунианцев также находятся в поисках нового главного тренера.
Напомним, что сборная Испании под руководством Луиса Энрике проиграла сборной Марокко в 1/8 финала ЧМ (0:0, 3:0 по пен.) и вылетела из турнира.