«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Энрике

Бывший главный тренер сборной Испанииможет продолжить работу вили. Об этом сообщает AS.

Мадридский клуб лишился шансов на продолжения борьбы в еврокубках и рассматривает вариант замены Диего Симеоне, одним из претендентов на пост главного тренера стал Луис Энрике.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не может обеспечить стабильные результаты в чемпионате, поэтому руководство манкунианцев также находятся в поисках нового главного тренера.

Напомним, что сборная Испании под руководством Луиса Энрике проиграла сборной Марокко в 1/8 финала ЧМ (0:0, 3:0 по пен.) и вылетела из турнира.