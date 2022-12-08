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    Магуайр: Каждый пропущенный гол — это вина защитника

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр оценил свою игру в нынешнем сезоне.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    Футболист признал, что выступает в этом сезоне не очень удачно.

    «Я не думаю, что в "МЮ" и сборной Англии — разное давление. Существует давление от участия в чемпионате мира — самом большом турнире мира — за сборную Англии.

    В "Манчестер Юнайтед" я нахожусь под более пристальным вниманием. Всё, что я делаю, подвергается анализу.

    Каждый пропущенный гол — это вина защитника. В течение трёх лет я играл неделя за неделей, но прошлый год был недостаточно хорош.

    Все в команде играли недостаточно хорошо, и мы подвергались тщательному анализу. Никого не хвалили в конце сезона.

    Последний год выдался трудным, и я не играл так хорошо, как в предыдущие пять лет. Но я думаю, что за всю карьеру только Лионель Месси и Криштиану Роналду не имели спадов», — приводит слова Магуайра Goal.

    10 декабря сборная Англии встретится со сборной Франции на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

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