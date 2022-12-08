Магуайр: Каждый пропущенный гол — это вина защитника

Защитники сборной Англииоценил свою игру в нынешнем сезоне.

Футболист признал, что выступает в этом сезоне не очень удачно.

«Я не думаю, что в "МЮ" и сборной Англии — разное давление. Существует давление от участия в чемпионате мира — самом большом турнире мира — за сборную Англии.

В "Манчестер Юнайтед" я нахожусь под более пристальным вниманием. Всё, что я делаю, подвергается анализу.

Каждый пропущенный гол — это вина защитника. В течение трёх лет я играл неделя за неделей, но прошлый год был недостаточно хорош.

Все в команде играли недостаточно хорошо, и мы подвергались тщательному анализу. Никого не хвалили в конце сезона.

Последний год выдался трудным, и я не играл так хорошо, как в предыдущие пять лет. Но я думаю, что за всю карьеру только Лионель Месси и Криштиану Роналду не имели спадов», — приводит слова Магуайра Goal.

10 декабря сборная Англии встретится со сборной Франции на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.