Пепе: Роналду знает, что самое главное — команда

Защитник сборной Португалииподелился мнением о партнере по команде

Он не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией (6:1).

37-летний нападающий начал матч на скамейке запасных. Он вышел на замену на 73-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями. Его гол не засчитали из-за положения «вне игры».

«Отсутствие Роналду в стартовом составе? Он прекрасно знает, что самое главное — команда. То, что произошло сегодня, было выбором тренера, и его нужно уважать», — цитирует Пепе A Bola.

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Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.