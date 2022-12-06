Рангник может получить должность в сборной Германии

Бывший директор по спорту и развитию «Локомотива» и экс‑тренер «Манчестер Юнайтед»может стать новым генеральным менеджером сборной

Ранее Немецкий футбольный союз объявил об уходе Оливера Бирхоффа с поста генменеджера национальной команды. Решение было принято в связи с неудачным выступлением Бундестим на чемпионате мира в Катаре.

По информации Sport1, помимо Рангника, в список претендентов на эту должность также входят Маттиас Заммер, Лотар Маттеус и Фреди Бобич.

64-летний Рангник в настоящее время возглавляет сборную Австрии.

Напомним, сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.