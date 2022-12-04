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    Рабьо: Если Франция продолжит в том же духе, то может совершить великие дела

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    Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо подвел итоги матча с Польшей (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    «В целом победа заслужена. Мы хорошо начали первый тайм, хотя потом был спад.

    Нам удалось взять под контроль второй тайм. Мы сделали то, что было необходимо — контролировали мяч. Мы были хороши на всех участках поля.

    Если Франция продолжит в том же духе, то может совершить великие дела. Не важно с кем мы будем играть в четвертьфинале.

    Мы готовы противостоять любому сопернику», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

    Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

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