Зайнутдинов: ЦСКА попался очень тяжелый соперник по Кубку России

Полузащитникоценил итоги жеребьевки верхней сетки плей-офф Кубка России.

В четвертьфинале Пути РПЛ армейцы сыграют против «Краснодара».

«Нам попался очень тяжелый соперник, хотя на этой стадии все возможные соперники были сложными.

"Краснодар" — играющая команда, в атаке у них собраны очень техничные футболисты. Это будут две хорошие и зрелищные игры. Плюс снова увидимся с Ильзой [Ильзатом Ахметовым] — этому я рад!

Кубковые игры — первые после зимних сборов, так что времени "вкатываться" в сезон не будет, важно сразу показывать хороший уровень.

Будет непросто, особенно с учетом сложного выезда, но перед нами стоят максимальные задачи в Кубке, так что нацелены только на положительный результат», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

Четвертьфиналы пройдут в два матча. Первые игры пройдут 21–23 февраля, ответные состоятся 28 февраля — 2 марта.