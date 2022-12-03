Бородюк: В решающих моментах у Сербии отсутствовала концентрация в обороне

Известный тренероценил выступление сборной Сербии на чемпионате мира — 2022.

Сербы в матче 3-го тура группового этапа уступили команде Швейцарии со счётом 2:3 и завершили выступление на турнире.

«У сборной Сербии хороший подбор игроков, но в решающих моментах у них отсутствовала концентрация в обороне.

Футбол посторонних вещей не прощает. Когда едешь на такие большие турниры, нужно быть полностью сосредоточенным на футболе», — сказал Бородюк «Чемпионату».

Сербская сборная выступала в группе G, её соперниками, помимо швейцарцев, были команды Камеруна и Бразилии. Единственное очко сербы набрали в игре с африканцами — 3:3.