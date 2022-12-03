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    Бородюк: В решающих моментах у Сербии отсутствовала концентрация в обороне

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Сербии Сборная Швейцарии ЧМ-2022
    Известный тренер Александр Бородюк оценил выступление сборной Сербии на чемпионате мира — 2022.

    Сборная Сербии
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    Сборная Сербии

    Сербы в матче 3-го тура группового этапа уступили команде Швейцарии со счётом 2:3 и завершили выступление на турнире.

    «У сборной Сербии хороший подбор игроков, но в решающих моментах у них отсутствовала концентрация в обороне.

    Футбол посторонних вещей не прощает. Когда едешь на такие большие турниры, нужно быть полностью сосредоточенным на футболе», — сказал Бородюк «Чемпионату».

    Сербская сборная выступала в группе G, её соперниками, помимо швейцарцев, были команды Камеруна и Бразилии. Единственное очко сербы набрали в игре с африканцами — 3:3.

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