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    Аленичев: Я против перехода в Азию. Нужно перетерпеть этот период

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ФИФА УЕФА Кубок Азии
    Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Я против перехода в Азию. Я не понимаю, зачем и для чего. Ну для официальных игр, понятно. Выиграем мы что-то от того, что официальные игры будут? У меня большие-большие сомнения.

    Конечно, хочется участвовать в официальных играх, особенно на чемпионате мира. Но у меня двоякое мнение. Можно идти в Азию. Но есть сомнение, нужно знать, когда этот бан с нас снимут.

    Сложно сказать, сколько продлится отстранение: год, два, пять лет. Никто не знает. Но, я считаю, на данный момент в Азию уходить не надо.

    Другой уровень футбола или далеко летать? И то и другое. Да, будут хорошие игры, там сильные соперники, как показал чемпионат мира.

    Однозначно, играть против европейских команд лучше: Франция, Испания, Италия, против них более важно, интересно играть. Это то к чему мы привыкли.

    Думаю, нужно перетерпеть этот период», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    Президент РФС Александр Дюков 27 ноября заявил, что на ближайшем заседании исполкома будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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