Тунис — Австралия: счет матча 0:1, обзор гола

одержала победу над(1:0) в матче 2-го тура группы D на чемпионате мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

Единственный мяч был забит на 24-й минуте. Вышли австралийцы из обороны в атаку, последовал перевод на левый край, откуда Гудвин выполнил подачу в штрафную, а Митчелл Дюк кивнул головой так, что мяч залетел в дальний угол ворот.

Футбол. ЧМ-2022. Группа D Тунис — Австралия 0:1 Гол: 0:1 Митчелл Дюк (23') Тунис: Аймен Дамен, Дилан Бронн (Вайди Кечрида, 73'), Яссин Мерия, Монтассар Тальби, Мохамед Дрегер (Фержани Сасси, 46'), Эйе Скири, Аисса Лайдуни (Вахби Хазри, 67'), Али Абди, Наим Слити, Юссеф Мсакни, Иссам Жебали (Таха Хенисси, 73') Австралия: Митчелл Дюк (Джейми Макларен, 64'), Крейг Гудвин (Авер Мабиль, 85'), Райли Макгри (Айдин Хрустич, 64'), Мэтью Леки (Киану Баккус, 85'), Аарон Муй, Джексон Ирвайн, Азиз Бехич, Кай Роулес, Гарри Суттар, Фран Карачич (Милош Дегенек, 75'), Мэтью Райан Предупреждения: Аисса Лайдуни (26'), Али Абди (64'), Фержани Сасси (90 + 3')

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Позднее 26 ноября Франция встретится с Данией. Начало — в 19.00 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.