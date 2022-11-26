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    Флик — о матче с Испанией: Это первый финал для Германии на этом чемпионате мира

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии Сборная Испании Футбол Испании
    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией.

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    Команды встретятся 27 ноября во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 .

    «Последние два турнира были не очень хорошими. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось.

    Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все возможное.

    Что касается подготовки игроков, мы можем взять в качестве примера Испанию. Тактико-техническую подготовку.

    Конечно, я все еще доволен командой, которую мне доверили. Завтра мы увидим команду, которая знает, что поставлено на кон.

    Мы сделаем все, чтобы гарантировать, что дверь в 1/8 финала останется для нас открытой перед последним туром», — сказал Флик Sport1.

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