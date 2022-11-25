РФС заменил арбитра на матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

не сможет работать на матче шестого тура группового этапа Кубка России между

Карасева заменит Владимир Москалев, сообщает официальный сайт РФС.

Замена главного арбитра связана с простудой Карасева.

В связи с этим изменены бригады арбитров на двух матчах 6-го тура группового этапа Кубка России. Главным судьей встречи «Зенита» и «Спартака» назначен Владимир Москалев, а VAR — Алексей Сухой. Видеоассистентом арбитра на матче «Локомотив» — «Нижний Новгород» будет Антон Фролов.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.