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    РФС заменил арбитра на матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

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    Сергей Карасев не сможет работать на матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    Владимир Москалев
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    Владимир Москалев

    Карасева заменит Владимир Москалев, сообщает официальный сайт РФС.

    Замена главного арбитра связана с простудой Карасева.

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    • В связи с этим изменены бригады арбитров на двух матчах 6-го тура группового этапа Кубка России. Главным судьей встречи «Зенита» и «Спартака» назначен Владимир Москалев, а VAR — Алексей Сухой. Видеоассистентом арбитра на матче «Локомотив» — «Нижний Новгород» будет Антон Фролов.

    Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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