РФС заменил арбитра на матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Владимир Москалев Фото: globallookpress.com
Карасева заменит Владимир Москалев, сообщает официальный сайт РФС.
Замена главного арбитра связана с простудой Карасева.
В связи с этим изменены бригады арбитров на двух матчах 6-го тура группового этапа Кубка России. Главным судьей встречи «Зенита» и «Спартака» назначен Владимир Москалев, а VAR — Алексей Сухой. Видеоассистентом арбитра на матче «Локомотив» — «Нижний Новгород» будет Антон Фролов.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.