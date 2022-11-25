Роналду догнал Марадону по число голов на чемпионатах мира

Сборная Португалии удачно стартовала на ЧМ-2022 в Катаре. В матче 1-го тура группового этапа мундиаля португальцы победили команду Ганы (3:2).

Автором первого гола в матче стал Криштиану Роналду, реализовав на 65-й минуте пенальти. Теперь на его счету восемь мячей на ЧМ. Таким образом, португалец обошел форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в их бомбардирской дуэли на турнире.

Также Роналду сравнялся по голам на ЧМ с Диего Марадоной, Ривалдо, Руди Феллером, Оскаром Мигесом, Адемиром, Леонидасом и Гильермо Стабиле. Эта группа игроков занимает 23-30 места в таблице бомбардиров.

Рекордсменом же является Мирослав Клозе, у которого в активе 16 голов.