Куртуа: Это была не лучшая игра сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгииподвел итоги матча с Канадой (1:0) в первом туре группового турнира чемпионата мира-2022.

«Они много били, но только три раза попали в створ. Это была не лучшая наша игра . Во многом нам нужно прибавлять. Важно было сохранить ворота на ноль в первой игре.

Они очень хорошо прессинговали. Мы этого не ожидали пространства, но мы не смогли сделать последний пас.

Я не видел всю игру Испании. Мы совсем немного осмотрели в раздевалке. Я думаю, что Луис Энрике сделал очень конкурентоспособную команду», — цитирует Куртуа Marca.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.