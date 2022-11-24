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    Куртуа: Это была не лучшая игра сборной Бельгии

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    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча с Канадой (1:0) в первом туре группового турнира чемпионата мира-2022.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Они много били, но только три раза попали в створ. Это была не лучшая наша игра . Во многом нам нужно прибавлять. Важно было сохранить ворота на ноль в первой игре.

    Они очень хорошо прессинговали. Мы этого не ожидали пространства, но мы не смогли сделать последний пас.

    Я не видел всю игру Испании. Мы совсем немного осмотрели в раздевалке. Я думаю, что Луис Энрике сделал очень конкурентоспособную команду», — цитирует Куртуа Marca.

    Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

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