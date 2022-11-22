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    • Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022
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    Российский арбитр объяснил назначение пенальти в матче Аргентина — Саудовская Аравия

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    Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Саудовской Аравии в матче с Аргентиной в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    На 10-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти после фола на Леандро Паредесе.

    «Игрок Аргентины двигался к мячу, а соперник задержал его руками. Это четко видно. Если бы они оба держали друг друга — стоило бы продолжить игру, а здесь четко видно, что Паредес соперника не держал. Судьи на этом ЧМ будут назначать такие пенальти.

    Сам судья не назначил 11-метровый потому, что, скорее всего, видение у него было размыто: слишком много игроков боролись в штрафной. Но VAR ошибку исправил», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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