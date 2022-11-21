Руни оставил бы Криштиану Роналду вне заявки на матч ЧМ-2022

Бывший капитан сборной Англиипоучаствовал в викторине, посвященной старту чемпионата мира-2022 в Катаре.

В частности он ответил на вопрос, кого бы он сам поставил в основной состав, кого бы оставил в запасе, а кого — исключил бы из заявки. Выбор ему надо было сделать между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси, капитаном команды Португалии Криштиану Роналду и главной звездой Англии Гарри Кейном.

«Месси я поставлю в стартовый состав, а Кейна посажу на скамейку запасных. Из состава я исключаю Роналду. Криштиану сейчас не играет за свой клуб», — сказал Руни в эфире Sports18.

Ранее Роналду в своем нашумевшем интервью нелицеприятно высказался о Руни по поводу постоянной критики со стороны экс-одноклубника по «Манчестер Юнайтед».