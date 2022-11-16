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    Гол Шомуродова помог сборной Узбекистана победить Казахстан

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Казахстана
    Сборная Узбекистана одержала домашнюю победу над командой Казахстана (2:0) в товарищеском матче.

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    Счет на 12-й минуте открыл полузащитник Хожимат Эркинов, а нападающий Элдор Шомуродов на 45-й минуте удвоил преимущество хозяев.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Узбекистан — Казахстан 2:0
    Голы: 1:0 Khozimat Erkinov (12'), 2:0 Эльдор Шомуродов (45') Узбекистан: Utkir Yusupov, Dilshod Saitov, Husniddin Alikulov, Umar Eshmuradov, Рустам Ашурматов, Farrukh Sayfiev, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Azizbek Turgunbaev, Эльдор Шомуродов, Khozimat Erkinov Казахстан: Абат Аимбетов, Elkhan Astanov, Aslan Darabayev, Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Тимур Досмагамбетов, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Sergiy Maliy, Mikhail Gabyshev, Игорь Валерьевич Шацкий

    Напомним, что товарищеский матч сборных России и Узбекистана состоится 20 ноября в Ташкенте.

    17 ноября Россия проведет товарищескую игру против команды Таджикистана.

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