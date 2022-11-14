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    Карпин: Неизвестно, сколько ждать возвращения в Европу. Поэтому давайте в Азию

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ФИФА УЕФА
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Переход в Азию? Если так будет, значит, так будет. С Дюковым об этом не говорил. Играем товарищеские матчи с Азией, потому что они соглашаются.

    Согласился бы я? А какой другой вариант? Ждать? А сколько? Неизвестно? Вот и ответ. Тогда давайте в Азию», — сказал Карпин, слова которого приводит Sport24.

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