Карпин: Неизвестно, сколько ждать возвращения в Европу. Поэтому давайте в Азию

Главный тренер сборной Россииподдержал идею перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азию? Если так будет, значит, так будет. С Дюковым об этом не говорил. Играем товарищеские матчи с Азией, потому что они соглашаются.

Согласился бы я? А какой другой вариант? Ждать? А сколько? Неизвестно? Вот и ответ. Тогда давайте в Азию», — сказал Карпин, слова которого приводит Sport24.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах как минимум до 2024 года.

Ранее стало известно, что сборная России не сможет принять участие в отборе на Евро-2024.