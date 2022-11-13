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    СКА-Хабаровск — КамАЗ. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.11.2022 в 11:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ СКА-Хабаровск — КамАЗ

    Футбол ФНЛ — Первая лига СКА-Хабаровск КамАЗ Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 11:00 13.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча СКА-Хабаровск — КамАЗ в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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