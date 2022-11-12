«Вердер» — «Лейпциг»: счет матча 1:2, обзор голов

Бременскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте — отличился португальский нападающий «быков» Андре Силва, которому ассистировал Эмиль Форсберг.

На 57-й минуте полузащитник Кристиан Гросс сравнял счет, но на 70-й минуте Ксавер Шлагер с передачи Силвы забил победный для «Лейпцига» гола.