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    «Лейпциг» обыграл «Вердер» и поднялся на второе место в Бундеслиге

    «Вердер» — «Лейпциг»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Бременский «Вердер» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

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    Счет в матче был открыт на 13-й минуте — отличился португальский нападающий «быков» Андре Силва, которому ассистировал Эмиль Форсберг.

    На 57-й минуте полузащитник Кристиан Гросс сравнял счет, но на 70-й минуте Ксавер Шлагер с передачи Силвы забил победный для «Лейпцига» гола.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — РБ Лейпциг 1:2
    Голы: 0:1 Андре Силва (13'), 1:1 Кристиан Гросс (57'), 1:2 Ксавер Шлагер (71') Вердер: Иржи Павленка, Амос Пипер (Никлас Шмидт, 80'), Никлас Штарк, Марко Фридль, Митчелл-Элия Вайзер, Леонардо Биттенкорт (Йенс Стаге, 71'), Кристиан Гросс (Николай Рапп, 71'), Романо Шмид (Оливер Бёрк, 86'), Антони Юнг (Eren Dinkci, 86'), Никлас Фуллкруг, Марвин Дукш РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 83'), Эмиль Форсберг (Даниэль Ольмо, 72'), Амаду Айдара (Кевин Кампль, 77'), Ксавер Шлагер, Доминик Собослаи (Марцель Хальстенберг, 83'), Давид Раум, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Бенджамин Хенрихс, Янис Бласвих Предупреждения: Амаду Айдара (21'), Эмиль Форсберг (55'), Никлас Штарк (81')
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