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    Динамо К — Александрия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.11.2022 в 16:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Динамо К — Александрия

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев Александрия
    Динамо К и Александрия начнут матч в 16:00 в украинской Премьер-лиге, 10.11.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Динамо К» — «Александрия» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо К» — «Александрия». Коэффициент ставки — 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Александрия»).

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