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    Мудрик близок к переходу в «Арсенал»

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    Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик уже в январе может стать игроком лондонского «Арсенала».

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    По информации talkSPORT, украинский футболист недавно провел переговоры с руководством «Арсенала».

    Отмечается, что диалог получился конструктивным. Вполне вероятно, что «Арсенал» сделает все, чтобы подписать 21-летнего футболиста зимой.

    Мудрик забил три гола и сделал две результативные передачи на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в восьми матчах чемпионата Украины.

    Ранее сообщалось, что Мудрик интересен трем европейским клубам.

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