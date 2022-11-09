Мудрик близок к переходу в «Арсенал»

Вингер донецкого «Шахтера»уже в январе может стать игроком лондонского

По информации talkSPORT, украинский футболист недавно провел переговоры с руководством «Арсенала».

Отмечается, что диалог получился конструктивным. Вполне вероятно, что «Арсенал» сделает все, чтобы подписать 21-летнего футболиста зимой.

Мудрик забил три гола и сделал две результативные передачи на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в восьми матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Мудрик интересен трем европейским клубам.