«Бавария» — «Вердер»: счет матча 6:1, обзор голов

Мюнхенская «Бавария»
одержала домашнюю победу над бременским «Вердером»
(6:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей хет-трик оформил нападающий Серж Гнабри, еще по голу забили Джамал Мусиала, Леон Горецка и Матис Тель.
Отметим, что при счете 1:1 на 18-й минуте Эрик Максим Шупо-Мотинг не реализовал пенальти в ворота «Вердера».
Единственный гол гостей забил Антони Юнг.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — Вердер 6:1
Голы: 1:0 Джамал Мусиала (6'), 1:1 Антони Юнг (10'), 2:1 Серж Гнабри (22'), 3:1 Леон Горецка (26'), 4:1 Серж Гнабри (28'), 5:1 Серж Гнабри (82'), 6:1 Матис Тель (84')
Бавария: Мануэль Нойер, Нуссайр Мазрауи, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Марсель Забитцер, 57'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Райан Гравенберх, 71'), Серж Гнабри, Джамал Мусиала (Матис Тель, 71'), Садио Мане (Лерой Зане, 20'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Кингсли Коман, 57')
Вердер: Марвин Дукш, Оливер Бёрк (Eren Dinkci, 59'), Антони Юнг, Илия Груев (Йенс Стаге, 59'), Кристиан Гросс (Николай Рапп, 88'), Леонардо Биттенкорт (Романо Шмид, 62'), Митчелл-Элия Вайзер, Марко Фридль, Милош Велькович (Никлас Штарк, 46'), Амос Пипер, Иржи Павленка
«Бавария» выиграла пятый матч подряд и занимает первое место в таблице Бундеслиги (31 очко). «Вердер» находится на седьмой строчке (21 очко).
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В другом матче 14-го тура «Штутгарт» обыграл берлинскую «Герту» со счетом 2:1.
За хозяев голы забили Серу Гирасси и Константинос Мавропанос, за столичный клуб отличился Доди Лукебакио.
Футбол. Германия. Бундеслига
Штутгарт — Герта 2:1
Голы: 1:0 Серу Гирасси (3'), 1:1 Доди Лукебакио (19'), 2:1 Константинос Мавропанос (90 + 8')
Штутгарт: Флориан Мюллер, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Хироки Ито, Борна Соса, Силас Катомпа Мвумпа (Лука Пфайффер, 73'), Науиру Ахамада, Ватару Эндо (Атакан Каразор, 82'), Тьягу Томаш (Йоша Вагноман, 73'), Лилиан Эглофф (Энцо Мийо, 64'), Серу Гирасси
Герта: Доди Лукебакио, Дейви Зельке (Вилфрид Канга Ака, 61'), Жан-Поль Бутьюс, Суат Сердар (Иван Шуньич, 61'), Лука Тусар, Марко Рихтер (Чидера Эджук, 61'), Марвин Платтенхардт, Марк Кемпф, Агустин Рохель, Джонджо Кенни, Оливер Кристенсен
Предупреждения: Марк Кемпф (31'), Константинос Мавропанос (34'), Марко Рихтер (34'), Лилиан Эглофф (57'), Борна Соса (73')
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В параллельном матче «Бохум» дома обыграл «Боруссия» Менхенгладбах со счетом 2:1.
В составе хозяев поля отличились Кристофер Антви-Аджей и Филипп Хофманн. За гостей гол забил Алассан Плеа.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Боруссия М 2:1
Голы: 1:0 Кристофер Антви-Адджей (7'), 2:0 Филипп Хофман (12'), 2:1 Алассан Плеа (62')
Бохум: Мануэль Риман, Кристиан Гамбоа, Вассилиос Ламбропулос, Иван Ордец, Данило Соарес (Тимо Хорн, 77'), Энтони Лосийя, Кевин Штёгер, Симон Цоллер (Патрик Остерхаге, 77'), Филипп Фёрстер (Костас Стафилидис, 71'), Кристофер Антви-Адджей (Геррит Хольтман, 71'), Филипп Хофман (Сильвер Ганвула, 83')
Боруссия М: Марку Тюрам, Алассан Плеа, Кристоф Крамер (Ларс Штиндль, 80'), Йонас Хофман, Куадио Коне, Юлиан Вайгль, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Марвин Фридрих, Джозеф Скалли (Патрик Херрман, 80'), Jan Jakob Olschowsky
Предупреждения: Марвин Фридрих (2'), Алассан Плеа (44'), Кристоф Крамер (55'), Энтони Лосийя (78')
«Бохум» занимает 17-й место (10 очков) в бундеслиге, «Боруссия» — девятая (19 очков).