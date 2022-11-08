Орлов извинился перед Чистяковым за слухи про переход в «Ахмат»

Комментаторпринес извинения защитникуза то, что после матча питерской команды с(1:2) сообщил о возможном переходе футболиста в грозненский клуб.

«Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в "Ахмат" этой зимой.

Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу "Ахмат".

А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам "Зенита", пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита», игрок был заменен уже в первом тайме.

Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в "Ахмат". Возможно, он мыслями уже не в Зените».

После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

В итоге Чистяков вернулся к тренировкам с основным составом «Зенита».