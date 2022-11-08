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    Орлов извинился перед Чистяковым за слухи про переход в «Ахмат»

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    Комментатор Геннадий Орлов принес извинения защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову за то, что после матча питерской команды с «Ахматом» (1:2) сообщил о возможном переходе футболиста в грозненский клуб.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в "Ахмат" этой зимой.

    Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу "Ахмат".

    А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам "Зенита", пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита», игрок был заменен уже в первом тайме.

    Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в "Ахмат". Возможно, он мыслями уже не в Зените».

    После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

    В итоге Чистяков вернулся к тренировкам с основным составом «Зенита».

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