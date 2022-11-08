Сборная Эквадора сыграет на ЧМ-2022, но лишится трех очков в квалификации к ЧМ-2026

(CAS) частично удовлетворил апелляции, которые требовали отстранить сборную Эквадора от участия в ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что чилийцы направили жалобу в ФИФА против Федерации футбола Эквадора в связи с использованием поддельного свидетельства о рождении, а также ложного гражданства игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры.

CAS не стал отстранять сборную Эквадора от чемпионата мира, так как данная страна признает новое гражданство футболиста, но из-за того, что ФИФА подтвердила фальсификацию документов, суд вынес следующее решение:

— Сборная Эквадора лишится трех очков в квалификации к чемпионату мира 2026

— Эквадорская федерация футбола оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.

Таким образом, сборная Эквадора примет участие на чемпионате мира в Катаре, где сыграет с в группе А с Сенегалом, Нидерландами и Катаром.

Мировое первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.