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    Соболев: Абаскаль запретил материться. Хочет, чтобы был рабочий подсказ — без негатива

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал некоторые подробности работы под руководством Гильермо Абаскаля.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всё видно.

    Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ — без негатива.

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    • При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

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