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    Зарема Салихова рассказала, почему Ваноли ушел из «Спартака»

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского клуба.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Ваноли работал в «Спартаке» во второй половине прошлого сезона. Под его руководством команда стала победителем Кубка России.

    «Ваноли — хороший, искренний человек. А как тренер он — это собранность, дотошность, все время сконцентрирован, мелочей для него не существует, тотальная погруженность не только в команду, но и в жизнь клуба.

    Как и Абаскаль, он к первому собеседованию знал каждого игрока и показывал схемы, кто будет в основе, кто на замену, как играть при травмах. Более того, он спрашивал, как правильно произносить фамилии игроков.

    У нас не было конфликтов. Паоло хотел сделать из "Спартака" "Интер" — в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная от простых сотрудников, юридического отдела, фотографов до команды. То есть клуба-семьи. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было.

    А я все время спрашивала у него, как было в "Челси" и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии и т. д.

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    • Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за восемь и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет — мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр.

    Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для "Спартака", правильно расставил приоритеты и взял Кубок», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

    Напомним, летом «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

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