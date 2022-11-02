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    «Аякс» победил «Рейнджерс» и вышел в Лигу Европы

    «Рейнджерс» — «Аякс»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Амстердамский «Аякс» одержал выездную победу над «Глазго Рейнджерс» (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Глазго Рейнджерс — Аякс 1:3
    Голы: 0:1 Стивен Бергёйс (4'), 0:2 Мохаммед Кудус (29'), 1:2 Джеймс Тавернье (пенальти) (86'), 1:3 Шику Консейсау (89') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Джеймс Сэндс, Леон Томсон Кинг, Борна Баришич, Скотт Эрфилд (Alex Lowry, 83'), Стивен Дэвис (Глен Камара, 60'), Фэшн Сакала, Малик Тилльман (Скотт Райт, 60'), Райан Кент (Рабби Матондо, 83'), Антонио Чолак (Альфредо Морелос, 60') Аякс: Душан Тадич, Мохаммед Кудус, Стивен Бергвейн (Шику Консейсау, 87'), Кеннет Тейлор (Флориан Гриллич, 86'), Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 55'), Овен Вейндал (Девин Ренс, 44'), Кэлвин Бейсси, Юрриен Тимбер, Хорхе Санчес, Ремко Пасвер Предупреждения: Кеннет Тейлор (19'), Девин Ренс (55'), Шику Консейсау (90 + 3')
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