«Это правда». Агент Кассьерры подтвердил интерес к игроку со стороны «Галатасарая» и еще двух клубов

Мартин Араоз, агент нападающего «Зенита», подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов.

Сообщалось, что возможность приобретения колумбийского форварда рассматривают «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».

«Интерес "Галатасарая", "Црвены Звезды" и "Генка" к Кассьере — это правда. Но Матео хочет остаться в Зените», — сказал агент, слова которого передает «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб не собирается продавать Кассьерру.

Кассьерра перешел в «Зенит» перед началом сезона из «Сочи». В текущем чемпионате России колумбийский форвард провел 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.