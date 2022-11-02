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    «Это правда». Агент Кассьерры подтвердил интерес к игроку со стороны «Галатасарая» и еще двух клубов

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    Мартин Араоз, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Сообщалось, что возможность приобретения колумбийского форварда рассматривают «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».

    «Интерес "Галатасарая", "Црвены Звезды" и "Генка" к Кассьере — это правда. Но Матео хочет остаться в Зените», — сказал агент, слова которого передает «Чемпионат».

    Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб не собирается продавать Кассьерру.

    Кассьерра перешел в «Зенит» перед началом сезона из «Сочи». В текущем чемпионате России колумбийский форвард провел 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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