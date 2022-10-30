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    «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Нижним Новгородом»

    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: счет 2:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле победили «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

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    Хозяева проигрывали 0:1 после гола Тимура Сулейманова на 32-й минуте.

    На 90+2 минуте матча автогол Кирилла Гоцука позволил самарцам сравнять счет, а Гленн Бейл на 90+2 минуте вырвал для «Крыльев» победу, забив с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Пари НН 2:1
    Голы: : (68'), 1:1 Gotsuk K. (90+2') Крылья Советов: Матео Барач (Фернандо Костанца, 73'), Гленн Бейл, Александар Чиркович, Роман Евгеньев, Максим Глушенков, Александр Коваленко, Богдан Овсянников, Сергей Пиняев, Амар Рахманович (Владислав Шитов, 60'), Александр Солдатенков, Максим Витюгов Пари НН: Agapov I., Gotsuk K., Krotov V., Masoero L., Milson (Rybchinskiy D., 67'), Nabiullin E. (Kornyushin D., 82'), Nigmatullin A., Penchikov D., Sharipov A. (Aleksandrov V., 82'), Suleymanov T. (Yansane M., 58'), Zhigulev I. (Mikhailov I., 59') Предупреждения: Nabiullin E. (6'), Матео Барач (31'), Penchikov D. (43'), Zhigulev I. (45+3'), Suleymanov T. (46'), Gotsuk K. (56'), Milson (61'), Yansane M. (68'), Penchikov D. (79'), Masoero L. (81'), Gotsuk K. (90+8')

    С 79-й минуты гости играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Данил Пенчиков.

    «Крылья» 11-е с 17 баллами на счету. «Нижний Новгород» идет 12-м с 13 очками.

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