«Рома» победила ХИК, «Штурм» одолел «Фейеноорд»

Римскаяодержала выездную победу над финским(2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет на 41-й минуте открыли гости — отличился Тэмми Абрахам. На 54-й минуте косовский полузащитник Перпарим Хетемай сравнял счет.

Победу римлянам принес автогол защитника ХИКа Артту Хосконена, позившего свои ворота на 62-й минуте.

После 5 туров «Рома» с 7 очками идет на 3-м месте в группе С, уступая «Лудогорцу» по дополнительным показателям. ХИК с 1 очком замыкает таблицу.

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В матче группы F австрийский «Штурм» одержал домашнюю победу над «Фейенордом» — 1:0.

Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил грузинский полузащитник Отар Китеишвили.

«Штурм» с 5 очками возглавляет таблицу группы, у «Фейенорда» 5 очков и третья строчка.