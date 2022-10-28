«Рома» победила ХИК, «Штурм» одолел «Фейеноорд»

Счет на 41-й минуте открыли гости — отличился Тэмми Абрахам. На 54-й минуте косовский полузащитник Перпарим Хетемай сравнял счет.
Победу римлянам принес автогол защитника ХИКа Артту Хосконена, позившего свои ворота на 62-й минуте.
После 5 туров «Рома» с 7 очками идет на 3-м месте в группе С, уступая «Лудогорцу» по дополнительным показателям. ХИК с 1 очком замыкает таблицу.
Календарь и таблица Лиги Европы
В матче группы F австрийский «Штурм» одержал домашнюю победу над «Фейенордом» — 1:0.
Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил грузинский полузащитник Отар Китеишвили.
«Штурм» с 5 очками возглавляет таблицу группы, у «Фейенорда» 5 очков и третья строчка.