ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
  • 23:52
    • «МЮ» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Рома» победила ХИК, «Штурм» одолел «Фейеноорд»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Италии Рома ХИК Штурм Фейеноорд Эредивизия
    Римская «Рома» одержала выездную победу над финским ХИКом (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома»

    Счет на 41-й минуте открыли гости — отличился Тэмми Абрахам. На 54-й минуте косовский полузащитник Перпарим Хетемай сравнял счет.

    Победу римлянам принес автогол защитника ХИКа Артту Хосконена, позившего свои ворота на 62-й минуте.

    После 5 туров «Рома» с 7 очками идет на 3-м месте в группе С, уступая «Лудогорцу» по дополнительным показателям. ХИК с 1 очком замыкает таблицу.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В матче группы F австрийский «Штурм» одержал домашнюю победу над «Фейенордом» — 1:0.

    Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил грузинский полузащитник Отар Китеишвили.

    «Штурм» с 5 очками возглавляет таблицу группы, у «Фейенорда» 5 очков и третья строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Герта» забить на поле «Вердера»?
  • «Вердер» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Факел» не дасть «Оренбургу» разгуляться в атаке
  • «Оренбург» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • СКА не забыл о сентябрьском поражении, второго такого раза не будет
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры