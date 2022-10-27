«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом»

проведет товарищеский матч с иранским. Об этом сообщил министр спорт РФпо итогам встречи с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Матч между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится 27 ноября на поле иранского клуба.

«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом".

При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах.

Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча "Зенита" и "Сепахана", которая запланирована в Иране 27 ноября», — приводит слова Матыцына пресс-служба Министерства спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может провести товарищеский матч с командой Ирана.