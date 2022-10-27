Клопп: Выход в плей-офф ЛЧ никто и никогда не должен воспринимать как должное

Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий после победы над «Аяксом» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Выход в плей-офф Лиги чемпионов никто и никогда не должен воспринимать как должное. Добиться этого действительно сложно. Мы снова это сделали, что само по себе является большим достижением. Хотя начало игры с "Аяксом" было для нас очень-очень сложным. Это делает нашу итоговую победу ещё слаще, потому что мы обыграли такую сильную команду, причем дважды.

Первые полчаса или даже 35 минут "Аякс" выглядел лучше нас. Они были уравновешенными, сбалансированными. Мы же прессинговали не так, как обычно, и понадобилось время, чтобы привыкнуть. Это нормально для выездной игры Лиги чемпионов. Но в конце первого тайма мы забили гол, который, как вы могли видеть, открыл все. Следом могли добавить и второй, но, к сожалению, попали в штангу.

Во втором тайме у нас было много хороших моментов. Мы играли лучше, забили ещё два гола, контролировали игру, которая была крайне непростой. И очень рады, что уже вышли в 1/8 финала. Это отлично», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ливерпуль» с 12 очками занимает второе место в группе А, гарантировав себе выход в 1/8 финала ЛЧ. «Аякс» с 3 очками идет на третьем месте, но еще не обеспечил себе путевку в Лигу Европы.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября.