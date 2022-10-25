Поттер: «Челси» ждет напряженный поединок с «Зальцбургом»

Главный тренер «Челси»дал комментарий в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«Лига чемпионов мне видится очень конкурентным, увлекательным турниром с матчами топ-уровня. Ждем очередной тяжелой игры.

"Зальцбург" — очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на "Стэмфорд Бридж", так что ждем напряженного поединка», — цитирует Поттера официальный сайт УЕФА.

«Челси» с 7 очками занимает первое место в группе E, «Зальцбург» с 6 очками — на второй строчке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «Зальцбург» — «Челси» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 19:45 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.