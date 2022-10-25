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    Прервется ли серия «Зальцбурга»?

    «Ред Булл Зальцбург» — «Челси». Ставки (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 25 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Челси»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    25 октября «Зальцбург» примет «Челси» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов (группа E). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 25 Октября 2022 года
    Зальцбург
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    «Зальцбург»

    «Быки» имеют все шансы выйти в плей-офф. Им нужно продержаться на 2-й строчке и пока у них это получается. Более того, клуб до сих пор не проигрывал, хотя даже лидер группы уже потерпел поражение.

    «Зальцбург» поднимался в основном за счет ничьих. Четыре очка команда набрала в матчах с загребским «Динамо», над которым она одержала победу 1:0 и потом с ним же сыграла вничью 1:1.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Челси

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    С самым крепкими соперниками группы — «Миланом» и «Челси» — «Зальцбург» расписал по ничье (1:1). Перед этой игрой «Зальцбург» одержал победу над «Аустрией» (3:1) и сыграл вничью со «Штурмом» (0:0) в чемпионате Австрии.

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    Травмированы полузащитники Фернандо и Николас Капальдо, а также нападающий Секу Койта.

    «Челси»

    «Аристократы» вырвались в лидеры благодаря двум победам подряд над «Миланом», причем в обоих случаях с сухим счетом (2:0, 3:0). Сейчас команда остается лучшей по надежности обороны, имея наименьший показатель пропущенных голов (2).

    После 4-го тура «Челси» сыграл 3 матча в АПЛ, в период которых смог набрать 5 очков. Коллектив Поттера выиграл у «Астон Виллы» со счетом 2:0, но после этого не смог обыграть середняковый «Брентфорд» (0:0).

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    • Важнейшая битва октября с МЮ тоже закончилась вничью, при этом «синие» упустили победу в самом конце встречи. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Не сыграют Рис Джеймс, Нголо Канте и Уэсли Фофана. Под вопросом Калиду Кулибали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ждут продолжения серии «Челси», поскольку дают на него меньший коэффициент (1.76). Хозяев они оценили котировкой 4.60.

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    Это битва за лидерство в группе и для обеих команд она может стать решающей «Челси» постарается упростить себе финальный тур в группе. Возможно, от важности встречи пострадает результативность, которая и без того у соперников не была на высоком уровне, если брать этот турнир.

    Все 4 матча у «Зальцбурга» закончились с тотал меньше 2.5. У «Челси» так завершились 3 из 4 поединков. На тотал меньше 2.5 в этом матче дают 2.05. Рекомендуется взять этот вариант.

    Возможно, «Зальцбург» теперь даст слабину и проиграет. Все-таки «Челси» довольно уверенно обыграл «Милан», а еще одна победа подарит ему спокойное завершение группового этапа.

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    «Ред Булл Зальцбург» — «Челси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия «Зальцбурга»?
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