«Зальцбург»
«Быки» имеют все шансы выйти в плей-офф. Им нужно продержаться на 2-й строчке и пока у них это получается. Более того, клуб до сих пор не проигрывал, хотя даже лидер группы уже потерпел поражение.
«Зальцбург» поднимался в основном за счет ничьих. Четыре очка команда набрала в матчах с загребским «Динамо», над которым она одержала победу 1:0 и потом с ним же сыграла вничью 1:1.
Коэффициенты матча Зальцбург — Челси
С самым крепкими соперниками группы — «Миланом» и «Челси» — «Зальцбург» расписал по ничье (1:1). Перед этой игрой «Зальцбург» одержал победу над «Аустрией» (3:1) и сыграл вничью со «Штурмом» (0:0) в чемпионате Австрии.
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Травмированы полузащитники Фернандо и Николас Капальдо, а также нападающий Секу Койта.
«Челси»
«Аристократы» вырвались в лидеры благодаря двум победам подряд над «Миланом», причем в обоих случаях с сухим счетом (2:0, 3:0). Сейчас команда остается лучшей по надежности обороны, имея наименьший показатель пропущенных голов (2).
После 4-го тура «Челси» сыграл 3 матча в АПЛ, в период которых смог набрать 5 очков. Коллектив Поттера выиграл у «Астон Виллы» со счетом 2:0, но после этого не смог обыграть середняковый «Брентфорд» (0:0).
Важнейшая битва октября с МЮ тоже закончилась вничью, при этом «синие» упустили победу в самом конце встречи. Игра закончилась со счетом 1:1.
Не сыграют Рис Джеймс, Нголо Канте и Уэсли Фофана. Под вопросом Калиду Кулибали.
Прогноз и ставка
Букмекеры ждут продолжения серии «Челси», поскольку дают на него меньший коэффициент (1.76). Хозяев они оценили котировкой 4.60.
Это битва за лидерство в группе и для обеих команд она может стать решающей «Челси» постарается упростить себе финальный тур в группе. Возможно, от важности встречи пострадает результативность, которая и без того у соперников не была на высоком уровне, если брать этот турнир.
Все 4 матча у «Зальцбурга» закончились с тотал меньше 2.5. У «Челси» так завершились 3 из 4 поединков. На тотал меньше 2.5 в этом матче дают 2.05. Рекомендуется взять этот вариант.
Возможно, «Зальцбург» теперь даст слабину и проиграет. Все-таки «Челси» довольно уверенно обыграл «Милан», а еще одна победа подарит ему спокойное завершение группового этапа.