Сампаоли: Даже не задумываюсь, что «Севилья» может проиграть «Копенгагену»

Хорхе Сампаоли Фото: globallookpress.com
Во 2-м туре команды сыграли по нулям. У команд по 2 очка после четырех туров.
«Игра команды меняется. "Севилья" хорошо держалась против "Реала" и "Валенсии". Теперь мы должны сделать так, чтобы эта эволюция начала приносить результат.
Я с нетерпением жду завтрашнего матча. Даже не задумываюсь, что "Севилья" может проиграть», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Матч пройдет 25 октября в Севилье и начнется в 19:45 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.