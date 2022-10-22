Манчини рассказал, что подумывал покинуть пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии по футболупризнался, что думал об уходе со своего поста.

«Мы должны принимать поражения, даже если они такие жёсткие, и начинать всё снова. Во время отбора мы постоянно шли впереди Швейцарии, доминировали в матче в Базеле. Вторая встреча с ними в Риме была немного сложнее, но мы не забили пенальти на 89-й минуте… В игре с Македонией мы пропустили только на 94-й минуте, мы вышли в плей-офф, не проиграв ни разу.

Желание тренировать есть всегда. Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере, поэтому да, я думал об этом», — приводит слова бывшего главного тренера «Зенита» La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии под руководством Манчини не прошла отбор на чемпионат мира в Катаре, проиграв в полуфинале плей-офф Северной Македонии (0:1).