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    Манчини рассказал, что подумывал покинуть пост главного тренера сборной Италии

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    Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини признался, что думал об уходе со своего поста.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Мы должны принимать поражения, даже если они такие жёсткие, и начинать всё снова. Во время отбора мы постоянно шли впереди Швейцарии, доминировали в матче в Базеле. Вторая встреча с ними в Риме была немного сложнее, но мы не забили пенальти на 89-й минуте… В игре с Македонией мы пропустили только на 94-й минуте, мы вышли в плей-офф, не проиграв ни разу.

    Желание тренировать есть всегда. Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере, поэтому да, я думал об этом», — приводит слова бывшего главного тренера «Зенита» La Gazzetta dello Sport.

    Сборная Италии под руководством Манчини не прошла отбор на чемпионат мира в Катаре, проиграв в полуфинале плей-офф Северной Македонии (0:1).

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