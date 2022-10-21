Семак рассказал о разговоре с Мостовым после обратной замены игрока в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита»сообщил, что у него состоялся разговор с полузащитником, который публично выразил недовольство обратной заменой в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

Мостовой появился на поле на 62-й минуте, а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. Сразу после этого россиянин выразил свое недовольство и ушел в раздевалку.

«Успели пообщаться с Андреем Мостовым и вчера после игры, и сегодня перед тренировкой.

Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде.

Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше.

Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В ближайшем матче «Зенит» встретится на своем поле с «Сочи» в рамках 14-го тура чемпионата России. Игра пройдет 24 октября, начало — в 20:00 мск.