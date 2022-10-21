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    Семак о реакции Мостового на обратную замену: Это его ошибка. Обязательно с ним поговорю

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в Кубке России.

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    Мостовой появился на поле на 62-й минуте, а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. Сразу после этого россиянин выразил свое недовольство и ушел в раздевалку.

    «Это эмоции. Понятно, что мы все когда-то ошибаемся. Я считаю, безусловно, что это его ошибка. Обязательно с ним поговорю.

    Это человеческий фактор. Любому игроку не нравится, когда его меняют, тем более обратная замена — достаточно обидно. Нужно понимать и принимать ту ситуацию, которая есть, и отдавать всего себя на благо команде. Ничего страшного в этом нет.

    Я смотрю за ходом матча, что нужно сделать, чтобы усилить игру. Невозможно подстраиваться под всех, чтобы всем все нравилось. Это невозможно. Поэтому мы ставим во главу угла результат команды. Игроки, как живые люди, реагируют по-разному. Это эмоции.

    Когда эмоции уйдут, ситуация выглядит немного по-другому. То что обидно, — прекрасно, значит, не все равно. Что касается характера, мы хотим, чтобы каждый наш игрок показывал характер исключительно на футбольном поле», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

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