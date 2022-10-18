ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФелишТрансферный дайджест. 11 — 17 октября
  • 23:00
    • Бензема — обладатель «Золотого мяча-2022»
  • 23:30
    • «Ман Сити» признан лучшим клубом прошлого сезона
  • 22:43
    • Левандовский стал первым обладателем награды имени Герда Мюллера
    Все новости спорта

    Черноморец Од — Заря. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2022 в 15:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Черноморец Од — Заря

    Футбол Премьер-лига (Украина) Заря
    Черноморец Од и Заря начнут матч в 15:00 в украинской Премьер-лиге, 18.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Заря» — «Черноморец Од» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Черноморец Од — Заря.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцам победы не видать
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Локомотив» быстро переедет химкинцев
  • «Локомотив» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Матрасники» начинают и выигрывают
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры