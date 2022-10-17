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    Сон Хын Мин — 11-й в голосовании за «Золотой мяч»

    Футбол Золотой мяч Ливерпуль Манчестер Сити Тоттенхэм Футбол Англии
    Продолжается оглашение результатов голосования премии «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    14-е место по итогам голосования разделили два игрока — португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау и бразильский хавбек «Ливерпуля» Фабиньо.

    13-е место занял нападающий Себастьен Алле («Аякс» / «Боруссия» Дортмунд), а 12-м стал нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез.

    На 11-й строчке расположился корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

    Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

    Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.

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