Сон Хын Мин — 11-й в голосовании за «Золотой мяч»

Сон Хын Мин Фото: globallookpress.com
14-е место по итогам голосования разделили два игрока — португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау и бразильский хавбек «Ливерпуля» Фабиньо.
13-е место занял нападающий Себастьен Алле («Аякс» / «Боруссия» Дортмунд), а 12-м стал нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез.
На 11-й строчке расположился корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.