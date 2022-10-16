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    Гол Сака принес «Арсеналу» победу над «Лидсом»

    «Лидс» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Лидсом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 35-й минуте открыли канониры. Эдегор делает проникающую передачу в штрафную площадь «Лидса», где Букайо Сака убежал от защитника и пробил сильно под перекладину.

    На 62-й минуте хозяева получили право на пенальти — мяч в штрафной попал в руку Салиба. Патрик Бэмфорд уверенно подошёл к точке, но пробил ужасно — мяч полетел в правый угол ворот, но в итоге даже в штангу не попал, прошел мимо створа.

    На 90-й минуте Габриэл поставил корпус Бэмфорду, тот его толкнул руками, на что ответил игрок «Арсенала» отмашкой ногой.

    Главный судья сначала показал бразильцу красную карточку, но после просмотра ВАР заменил ее на желтую и не стал ставить пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Букайо Сака (35') Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Тайлер Адамс, Марк Рока (Крисенсио Саммервилл, 84'), Бренден Ааронсон, Джек Харрисон (Матеуш Клих, 76'), Луис Синистерра (Джо Джелхардт, 89'), Родриго Морено (Патрик Бэмфорд, 46') Арсенал Лондон: Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 82'), Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор (Фабиу Виейра, 73'), Букайо Сака (Пабло Мари, 82'), Гранит Джака, Томас Парти, Такэхиро Томиясу, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Киран Тирни, 76'), Арон Ремсдейл Предупреждения: Вильям Салиба (62'), Габриэль Магальяйнс (90 + 5')

    Отметим, что на второй минуте матч был остановлен из-за проблем с электричеством на стадионе, в связи с которыми была нарушена работа ВАР. Пауза продлилась 40 минут, после чего матч возобновили.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками в 10 матчах, «Лидс» идет на 15-й строчке с 9 очками в 9 играх.

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