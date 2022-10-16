«Лидс» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Счет в матче на 35-й минуте открыли канониры. Эдегор делает проникающую передачу в штрафную площадь «Лидса», где Букайо Сака убежал от защитника и пробил сильно под перекладину.
На 62-й минуте хозяева получили право на пенальти — мяч в штрафной попал в руку Салиба. Патрик Бэмфорд уверенно подошёл к точке, но пробил ужасно — мяч полетел в правый угол ворот, но в итоге даже в штангу не попал, прошел мимо створа.
На 90-й минуте Габриэл поставил корпус Бэмфорду, тот его толкнул руками, на что ответил игрок «Арсенала» отмашкой ногой.
Главный судья сначала показал бразильцу красную карточку, но после просмотра ВАР заменил ее на желтую и не стал ставить пенальти.
Отметим, что на второй минуте матч был остановлен из-за проблем с электричеством на стадионе, в связи с которыми была нарушена работа ВАР. Пауза продлилась 40 минут, после чего матч возобновили.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками в 10 матчах, «Лидс» идет на 15-й строчке с 9 очками в 9 играх.