В 17:00 16.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Турции по футболу.

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Istanbulspor» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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