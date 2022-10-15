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    Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу в туринском дерби

    «Торино» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Торино» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 75-й минуте. Куадрадо навесил с углового, Данило выпрыгнул и сделал скидку на дальнюю штангу, а Душан Влахович внёс мяч в пустой угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Душан Влахович (74') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи (Давид Зима, 79'), Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Ола Эйна (Уилфрид Стефан Синго, 78'), Саша Лукич, Кароль Линетти (Янн Карамо, 78'), Валентин Лацаро, Алексей Миранчук, Неманья Радоньич (Пьетро Пеллегри, 70'), Никола Влашич Ювентус: Душан Влахович (Леандро Паредес, 90'), Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 73'), Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Кароль Линетти (60'), Валентин Лацаро (90 + 4')

    Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).

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