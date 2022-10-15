«Динамо» — «Оренбург»: счет матча 3:2, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над(3:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Быстрая атака прошла у «Динамо», Захарян забежал по флангу и сделал пас к штрафной, Смолов пяткой скинул мяч на Паршивлюка, который пробил в дальний угол.

На 25-й минуте Мансилья заработал стандарт на фланге в борьбе с Паршивлюком. Капленко навесил в центр штрафной «Динамо», Гойкович сделал скидку головой к углу вратарской, где Сычевой опередил защитника и в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

На 52-й минуте Мансилья увенчал свой рывок по левому флангу навесил к ближнему краю вратарской «Динамо», а Владимир Сычевой оторвался от защиты и ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

Счет вновь сравнялся на 64-й минуте. Грулёв сделал навес к дальнему краю штрафной «Оренбурга» на Захаряна, Арсен вернул мяч Вячеславу, и тот от линии штрафной здорово пробил под правую штангу.

А на 81-й минуте два угловых подряд заработало «Динамо». Со второй попытки Макаров навесом к ближнему краю вратарской нашёл Роберто Фернандеса, который перепрыгнул своего опекуна и пробил головой по дуге в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Оренбург 3:2 Голы: 1:0 Parshivlyuk S. (11'), 1:1 Sychevoi V. (25'), 1:2 Sychevoi V. (52'), 2:2 Grulev V. (64'), 3:2 Fernandez R. (81') Динамо: Dasa E., Fernandez R., Fomin D., Kutitsky A., Marichal N., Moumi Ngamaleu N. (M.D., 57'), Parshivlyuk S., Shunin A., Smolov F. (Grulev V., 58'), Tyukavin K. (Gladyshev Y., 58'), Zakharian A. (Lesovoy D., 79') Оренбург: Ayupov T., Ektov A., Florentin G. (Marin J., 88'), Gojkovic R., Kaplenko K. (Poluyakhtov V., 69'), Kenyaykin A., Mansilla B. (Vorobyev D., 88'), Pechenin K., Sivakov M., Sychevoi V., Vera L. (Kovalev Y., 68') Предупреждения: Fernandez R. (40'), Marichal N. (71')

Подопечные Славиши Йокановича одержали домашнюю победу и набрали 20 очков в таблице РПЛ, расположившись на восьмом месте. В активе «Оренбурга» девятая строчка и 18 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем матче «Динамо» 18 октября примет «Ростов» в Кубке России, а «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом» днем позже.