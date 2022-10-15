«Динамо» — «Оренбург»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Быстрая атака прошла у «Динамо», Захарян забежал по флангу и сделал пас к штрафной, Смолов пяткой скинул мяч на Паршивлюка, который пробил в дальний угол.
На 25-й минуте Мансилья заработал стандарт на фланге в борьбе с Паршивлюком. Капленко навесил в центр штрафной «Динамо», Гойкович сделал скидку головой к углу вратарской, где Сычевой опередил защитника и в касание отправил мяч под дальнюю штангу.
На 52-й минуте Мансилья увенчал свой рывок по левому флангу навесил к ближнему краю вратарской «Динамо», а Владимир Сычевой оторвался от защиты и ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу.
Счет вновь сравнялся на 64-й минуте. Грулёв сделал навес к дальнему краю штрафной «Оренбурга» на Захаряна, Арсен вернул мяч Вячеславу, и тот от линии штрафной здорово пробил под правую штангу.
А на 81-й минуте два угловых подряд заработало «Динамо». Со второй попытки Макаров навесом к ближнему краю вратарской нашёл Роберто Фернандеса, который перепрыгнул своего опекуна и пробил головой по дуге в дальний угол ворот.
Подопечные Славиши Йокановича одержали домашнюю победу и набрали 20 очков в таблице РПЛ, расположившись на восьмом месте. В активе «Оренбурга» девятая строчка и 18 баллов.
В следующем матче «Динамо» 18 октября примет «Ростов» в Кубке России, а «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом» днем позже.