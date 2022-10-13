В 22:00 13.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Омония» — «Манчестер Юнайтед» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония». Коэффициент ставки — 2.54 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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