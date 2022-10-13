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    Манкунианцы снова забьют и пропустят

    «Манчестер Юнайтед» — «Омония». Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Омонией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 13 Октября 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Омония Омония
  • Никосия
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на втором месте в своем квартете. Манкунианцы добыли 6 очков в трех матчах.

    Разумеется, от команды Эрика тен Хага ждут чуть ли не максимального результата. Как минимум, по составу англичане выглядят мощнее оппонентов по группе.

    Предыдущий тур своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» провел удачно. На выезде «красные дьяволы» переиграли «Эвертон» (1:2).

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    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Да и недооценки соперника тен Хаг точно не допустит.

    «Омония»

    Эта команда является аутсайдером группы E. Киприоты не набрали ни одного очка, пропустив 8 мячей.

    В своем последнем матче команда вновь разочаровала. «Омония» на выезде минимально уступила АЕЛу.

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  • Вчера

    • Кипрскому клубу очень не хватает стабильности. Два своих последних поединка «Омония» проиграла.

    В первой встрече с манкунианцами «Омония» дала бой статусному сопернику (2:3). Наверняка киприоты постараются сыграть в том же ключе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.00, а победу «Омонии» — за 29.00.

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    Манкунианцы не слишком успешно обороняются. «Омония» уже продемонстрировала, что может дать бой англичанам.

    Манкунианцы наверняка будут активны в атаке, однако проблемы в обороне никуда не делись. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.54.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Манкунианцы снова забьют и пропустят
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