«Трабзонспор» — «Монако»: счет матча 4:0, обзор голов

Футбол. Лига Европы. Группа H
Трабзонспор — Монако 4:0
Голы: 1:0 Маланг Сарр (автогол) (44'), 2:0 Витор Уго (48'), 3:0 Энис Барди (57'), 4:0 Трезеге (69') Трабзонспор: Угурджан Чакыр, Хюсейин Тюркмен (Витор Уго, 46'), Марк Бартра, Стефано Денсвил, Evren Eren Elmali (Юсуф Эрдоган, 76'), Марек Гамшик (Абдюлкадир Омюр, 58'), Жан-Филипп Гбамин, Djaniny (Манолис Сиопис, 58'), Тасос Бакасетас, Энис Барди (Трезеге, 64'), Умут Бозок Монако: Виссам Бен-Йеддер (Кевин Фолланд, 68'), Брил Эмболо (Мирон Боадю, 60'), Александр Головин (Такуми Минамино, 60'), Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Крепин Дьятта (Желсон Мартинш, 60'), Каю Энрике (Исмаил Якобс, 83'), Маланг Сарр, Аксель Дисаси, Vanderson, Александр Нюбель Предупреждения: Энис Барди (23'), Djaniny (37'), Стефано Денсвил (52'), Юссуф Фофана (63'), Манолис Сиопис (67')
В другом матче группы Н венгерский «Ференцварош» одержал домашнюю победу над сербской «Црвеной Звездой» — 2:1.
Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Гояк слева прострелил в центр штрафной сербов, откуда Закариассен пробил с левой — Борян отразил мяч перед собой. Кристоффер не выключился из эпизода и успел на добивание, переправив мяч в сетку ворот.
На 55-й минуте гости отыгрались. Митрович левым краем разогнал атаку, ворвался в штрафную и аккуратно низом пробил в направлении дальнего угла ворот — а мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.
А на 61-й минуте Сами Ммаэ пришёл в штрафную «Црвены Звезды» на розыгрыш углового, выиграл борьбу в воздухе и головой пробил в угол ворот.
Футбол. Лига Европы. Группа H
Ференцварош — Црвена Звезда 2:1
Голы: 1:0 Кристоффер Закариассен (23'), 1:1 Стефан Митрович (55'), 2:1 Сами Ммаэ (61') Ференцварош: Денеш Дибуш, Эндре Ботка, Сами Ммаэ, Матс Кнустер, Lorand Paszka, Балинт Вечей, Мухамед Бешич (Анлерсон Эсити, 81'), Кристоффер Закариассен, Амер Гояк (Токмак Нгуен, 66'), Адама Траоре, Райан Ммаэ Црвена Звезда: Александар Пешич, Александар Катай (Осман Букари, 61'), Мирко Иванич, Гелор Канга (Jovan Mijatovic, 82'), Sekou Sanogo (Кингз Кангва, 27'), Стефан Митрович, Милан Родич, Александар Драгович (Неманья Милунович, 81'), Страхиня Эракович, Марко Гобелич, Милан Борян Предупреждения: Страхиня Эракович (21'), Матс Кнустер (28'), Эндре Ботка (51'), Адама Траоре (62'), Токмак Нгуен (90 + 1')