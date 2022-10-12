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    Юран назвал дикостью отстранение трех игроков «Химок»

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что думает об отстранении трех игроков подмосковной команды от тренировок с основным составом.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от команды Брайана Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева.

    «Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. Я очень щепетильно отношусь к бытовым моментам. За полгода работы в "Химках" я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходить ни одна мысль.

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    • Для меня эта ситуация странная. Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками…

    Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Даже с травмами. Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло», — приводит слова Юрана Sport24.

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. После увольнения Юрана в начале августа команда не одержала ни одной победы.

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